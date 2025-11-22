Flamengo x Bragantino: videntes fazem previsão para 35ª rodada do Brasileirão

Flamengo e Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em um confronto que pode definir rumos distintos na briga por vagas no topo da tabela. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no mesmo horário que o confronto entre Palmeiras e Fluminense.

Videntes preveem resultado de Flamengo x Bragantino

Às vésperas do duelo, diversos videntes divulgaram suas previsões para o confronto. Confira;

Segundo o vidente do canal "Tarô e Seus Mistérios", num outro confronto, a energia estaria mais favorável para o Flamengo, mas seria um jogo difícil. O vidente previu um placar apertado, com vantagem para o Flamengo.

Em outra leitura, de Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", para um duelo Flamengo x Bragantino, ele viu "carta da Sacerdotisa" para o Flamengo — o que poderia indicar alguma surpresa na escalação — e "carta do Julgamento" para o Bragantino, sugerindo que o time paulista iria se lançar bastante. Entretanto, o tarólogo garantiu que o jogo não carrega energia de empate, e o Flamengo é favorito.

Jogadores durante treino do Flamengo antes de duelo com o Bragantino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Retornos, dúvidas e desfalques do Fla

A grande notícia para o Fla é a volta de Arrascaeta, que desfalcou a equipe diante do Tricolor após retornar da seleção do Uruguai. Outras ausências na Data Fifa que não entraram em campo no clássico, Alex Sandro e Varela também são esperados. Quem também tem o retorno aguardado é Léo Ortiz

Por outro lado, Erick Pulgar e Saúl Ñíguez, titulares no meio-campo nos últimos dois jogos, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não jogam.