Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Flamengo x RB Bragantino

O meia Carrascal se envolveu em uma polêmica no confronto entre Flamengo e RB Bragantino, deste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Durante o primeiro tempo do confronto, o colombiano acertou a sola da chuteira no joelho do volante Fabinho. Torcedores pediram a expulsão do jogador.

A polêmica aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Carrascal partia pela ponta direita em direção à área do Bragantino. Na frente dele, estava Fabinho. Ao tentar realizar uma pedalada para driblar o adversário, o colombiano acabou o atingindo.

Em campo, o árbitro Fernando Antonio Mendes não marcou falta no lance. Apesar disso, o jogador do RB Bragantino caiu com muitas dores em campo. Depois o jogo se reiniciou com bola ao chão e posse do time paulista.

Nas redes sociais, torcedores entenderam que a arbitragem errou no julgamento do lance e pediram a expulsão do jogador do Flamengo. Veja a repercussão abaixo:

