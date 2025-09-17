Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final
Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Internacional recebe o Fluminense na quinta-feira (18), às 18h, no Francisco Noveletto, em Porto Alegre. A decisão será em jogo único e terá transmissão do Sportv.
Ficha do jogo
Como chega o Internacional
Para avançar às oitavas de final, o Internacional derrotou o 3B por 3 a 1, com gols de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz. Gabi Batista diminuiu para o time amazonense.
Com o Gaúchão Feminino em andamento, o Inter vem de uma vitória importante contra o Grêmio, acabando com uma sequência de sete clássicos sem vencer. As artilheiras do time são as uruguaias Belén Aquino e Julieta, cada uma com seis gols. Com seis assistências, Rafa Mineira é a jogadora com mais passes decisivos.
Como chega o Fluminense
Diferente do Gaúchão, o Carioca Feminino ainda não começou. Por isso, o Fluminense não joga há mais de um mês, quando venceu o Brasil de Farroupilha pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. No Moça Bonita, no Rio de Janeiro, Keké, Raquel e Gislaine marcaram para o Tricolor
Esta será a segunda partida de Saulo Silva no comando do time. Com 40 anos, antes atuou como preparador físico e auxiliar técnico, sendo esse seu primeiro trabalho como treinador. A atacante Lurdinha é a artilheira do time na temporada, com oito gols feitos, seguida por Lelê, que tem seis, e Raquel, com cinco.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FLUMINENSE
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 18 de setembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-ES;
📺 Transmissão: SporTV;
🟨 Árbitro: Karina Carvalho Rocha (MS);
🚩 Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS);
⚽ ESCALAÇÕES
Internacional (Técnico: Mauricio Salgado)
Mayara, Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins, Katrine, Marzia, Gabi Morais, Mayara Vaz, Clara Guell, Belén Aquino, Iasmim.
Fluminense (Técnico: Saulo Silva)
Claudia, Karina, Gislaine, Cotrim, Sorriso, Xerife, Kamilla, Raquel Fernandes, Keké, Chú Santos, Lelê.
