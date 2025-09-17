menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final

Internacional e Fluminense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
imagem cameraInternacional e Fluminense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
18:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Internacional recebe o Fluminense na quinta-feira (18), às 18h, no Francisco Noveletto, em Porto Alegre. A decisão será em jogo único e terá transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Oitavas de final
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de setembro, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-ES
Árbitro
Karina Carvalho Rocha (MS)
Assistentes
Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS)
Onde assistir

Como chega o Internacional

Para avançar às oitavas de final, o Internacional derrotou o 3B por 3 a 1, com gols de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz. Gabi Batista diminuiu para o time amazonense.

Com o Gaúchão Feminino em andamento, o Inter vem de uma vitória importante contra o Grêmio, acabando com uma sequência de sete clássicos sem vencer. As artilheiras do time são as uruguaias Belén Aquino e Julieta, cada uma com seis gols. Com seis assistências, Rafa Mineira é a jogadora com mais passes decisivos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Internacional enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Feminina
Internacional em campo pelo Gaúchão Feminino (Foto: Lara Vantzem/Internacional)

Como chega o Fluminense

Diferente do Gaúchão, o Carioca Feminino ainda não começou. Por isso, o Fluminense não joga há mais de um mês, quando venceu o Brasil de Farroupilha pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. No Moça Bonita, no Rio de Janeiro, Keké, Raquel e Gislaine marcaram para o Tricolor

Esta será a segunda partida de Saulo Silva no comando do time. Com 40 anos, antes atuou como preparador físico e auxiliar técnico, sendo esse seu primeiro trabalho como treinador. A atacante Lurdinha é a artilheira do time na temporada, com oito gols feitos, seguida por Lelê, que tem seis, e Raquel, com cinco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Raquel comemora seu gol com o time do Fluminense pela Copa do Brasil Feminina
Raquel comemora seu gol com o time do Fluminense pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Marina Garcia/FFC)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 18 de setembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-ES;
📺 Transmissão: SporTV;
🟨 Árbitro: Karina Carvalho Rocha (MS);
🚩 Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS);

⚽ ESCALAÇÕES

Internacional (Técnico: Mauricio Salgado)
Mayara, Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins, Katrine, Marzia, Gabi Morais, Mayara Vaz, Clara Guell, Belén Aquino, Iasmim.

Fluminense (Técnico: Saulo Silva)
Claudia, Karina, Gislaine, Cotrim, Sorriso, Xerife, Kamilla, Raquel Fernandes, Keké, Chú Santos, Lelê.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias