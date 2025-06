Seleção Brasileira Feminina atrai multidão e marcas em amistosos contra o Japão

A Seleção Brasileira Feminina segue em alta não só dentro de campo, mas também como plataforma de negócios. Os dois amistosos contra o Japão, realizados nos últimos dias em São Paulo, atraíram mais de 45 mil torcedores aos estádios e ampliaram a visibilidade do futebol feminino junto a marcas patrocinadoras.

Na sexta-feira (31), mais de 33 mil pessoas estiveram presentes na Neo Química Arena, em Itaquera, e viram a vitória do Brasil por 3 a 1. Já na segunda-feira (2), o Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, recebeu 12 mil torcedores, com os ingressos esgotados, para Brasil 2 x 1 Japão.

📊 Oportunidade para marcas

Atentas ao crescimento do futebol feminino, empresas como a GIROAgro e a VIVAbio marcaram presença nas placas de LED que rodearam o gramado durante as partidas. A ação, realizada com o apoio da Heatmap, teve caráter pontual e estratégico, mirando justamente a alta visibilidade dos confrontos internacionais transmitidos pela TV Globo e pelo SporTV.

Leonardo Sodré, CEO do Grupo GIROAgro, reforçou a importância do investimento no esporte:

- O crescimento consistente do futebol feminino reflete a força e o protagonismo da mulher na sociedade. Estar presente nesses jogos é uma maneira de reafirmar nosso compromisso em valorizar cada vez mais a figura feminina e o agronegócio brasileiro, ao mesmo tempo em que reforçamos nossa paixão pelo futebol e pelo agro, dois pilares fundamentais que fazem do país um orgulho nacional - afirmou.

✅ Marcas ampliam presença no esporte

O Grupo GIROAgro já possui um histórico de apoio ao futebol brasileiro, com ações no Campeonato Mineiro, no Brasileirão e junto ao Cruzeiro Esporte Clube. Já a VIVAbio é uma das patrocinadoras oficiais do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma marca voltada à sustentabilidade e à modernização do agronegócio.

Além da presença física, a participação das empresas fortalece o vínculo do setor agro com o esporte nacional, especialmente em um momento de crescimento acelerado do futebol feminino, que vem atraindo mais público, mídia e investimentos.

📈 Futebol feminino em expansão

A presença massiva de torcedores e o interesse das marcas demonstram que o futebol feminino vive um momento de consolidação e expansão no Brasil. A tendência é que novas ações de marketing esportivo sejam intensificadas nos próximos anos, transformando o setor em uma plataforma estratégica para empresas que desejam fortalecer sua imagem junto ao público.

