Entenda lesão de Byanca Brasil, craque do Cruzeiro

Mesmo sem a presença de Byanca Brasil, o Cruzeiro continua invicto no Campeonato Brasileiro Feminino. No último sábado (14), as Cabulosas empataram em 1 a 1 com o Sport, em casa. A atacante, camisa 10 do time, segue em recuperação após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no final de maio.

Na prática, Byanca sofreu um entorse, um tipo de lesão que danifica os ligamentos responsáveis por estabilizar a articulação do tornozelo. Desde 17 de maio, ela não entra em campo.

De acordo com a informação oficial do clube, a atleta seguirá um tratamento conservador, o que indica que a lesão é considerada leve ou moderada. Em casos como esse, o tempo de recuperação pode variar entre uma a seis semanas, dependendo da evolução da recuperação.

O Cruzeiro já está classificado para as quartas de final da competição, que ainda não têm datas definidas. Em julho ocorre a Copa América feminina, que terá o Equador como sede.

Byanca Brasil em duelo entre Cruzeiro e Sport, pelo Brasileirão feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Lesão no futebol feminino e o desafio da recuperação

Ex-Seleção Brasileira feminina, a médica do esporte Flávia Magalhães destaca a incidência de lesões como a de Byanca Brasil em mulheres.

— Lesões como entorse de tornozelo, síndrome patelofemoral e até rupturas de ligamento cruzado anterior ocorrem com mais frequência em mulheres por uma série de fatores anatômicos, hormonais e biomecânicos — inicia ela.

Além de terem maior frequência no departamento médico, elas não dispõem da mesma estrutura para recuperação.

— A discrepância entre as estruturas disponíveis para os departamentos médicos e físicos de clubes masculinos e femininos é um obstáculo à plena recuperação e ao desempenho sustentável das atletas — avalia a médica. E completa.

— Precisamos enxergar a reabilitação e a prevenção não como custos, mas como investimentos. E, sobretudo, entender que as mulheres não podem mais ser tratadas como variações e menos relevância do modelo masculino no esporte — diz.