O Pachuca venceu o São Paulo por 1 a 0 e ficou com a terceira colocação da The Women's Cup nesta quinta-feira (24), na Arena Barueri. O gol foi marcado por Díaz, no segundo tempo.

As Soberanas fecham a participação no torneio com um empate e uma derrota. Às 20h, Palmeiras e Racing entram em campo pelo título, também na Arena Barueri.

Como foi São Paulo e Pachuca

O São Paulo começou a partida tentando impor ritmo e buscar o ataque desde os primeiros minutos. A resposta veio logo após um cruzamento fechado de Ayo Oke, pela direita, que levou perigo à área tricolor. Na sequência, Isa avançou pelo lado esquerdo, limpou a marcação e finalizou, obrigando a goleira Estheffany Barreras a fazer a primeira defesa da partida.

Aos 11 minutos, o Pachuca teve a principal chance do primeiro tempo. Charlyn Corral recebeu livre, invadiu a área e saiu cara a cara com Anna Bia. A goleira do São Paulo defendeu no primeiro chute, mas o rebote ficou com a atacante mexicana. Na segunda tentativa, Carol Gil apareceu dentro da área para cortar de cabeça e evitar o gol.

Pachuca e São Paulo se enfrentaram na Arena Barueri pela The Women's Cup. (Foto: Pachuca/Divulgação)

O Pachuca explorou jogadas aéreas e bolas levantadas na área para tentar abrir o placar. Fora isso, arriscou em finalizações de média distância, como em uma tentativa de Charlyn, que mandou para fora.

O São Paulo conseguiu trabalhar a posse e trocar passes no meio de campo, mas teve dificuldades para transformar a construção em finalizações. Com poucas oportunidades reais de gol e equilíbrio entre os setores, a partida foi para o intervalo com o placar zerado.

O segundo tempo começou com muito duelo em campo. A melhor chance foi das mexicanas, aos 20 minutos, de bola parada. A defensora Jé Soares quase marca contra a própria meta, e Aline Milene salvou o que seria o primeiro gol do jogo.

Thiago Viana promoveu mudanças na equipe para torná-la mais ofensiva. São Paulo ainda tentou jogadas de cruzamento com Aline Milena e Carol Gil, que desperdiçaram.

Aos 40 da segunda etapa, a meio-campista Nicosia avançou pela lateral, driblou marcadoras e cruzou para a área, encontrando a atacante Nayeli Díaz, que balançou as redes. Na reta final, as são-paulinas ainda tentaram o empate, mas o jogo terminou com vitória das mexicanas.

Próximos jogos do São Paulo

As Soberanas voltam a campo no sábado, 2 de agosto, contra o Taubaté, às 11h, pela 5ª rodada do Paulistão Feminino. Na semana seguinte, enfrentam a Ferroviária no mata-mata do Brasileirão Feminino em dois jogos: fora de casa, no dia 9, e em casa, no dia 16 de agosto.