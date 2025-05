Ficha do jogo CRU FER 11ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sábado, 17 de maio, às 17h (horário de Brasília) Local Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG) Árbitro Tainan Bordignon Somensi (SC) Assistentes Erica Mara da Silva Lopes (MG) Onde assistir TV Brasil

Na briga pela liderança do Brasileirão feminino, Cruzeiro e Ferroviária se enfrentam neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). A partida, válida pela 11ª rodada, conta com transmissão da TV Brasil, em canal aberto, e TV Brasil Play, no streaming.

O Cruzeiro está com 26 pontos em dez partidas e é a única equipe invicta na competição, com dois empates e oito vitórias. As Cabulosas vêm de vitória diante do Bahia, em casa, por 1 a 0.

Para o duelo, a Raposa não conta com as atacantes Miriã, com entorse no tornozelo esquerdo, e Marilia, com tendinite na coxa direita. O técnico Jonas Urias deve manter a base da equipe que enfrentou o clube nordestino na última rodada.

(Foto: Dan Costa/Cruzeiro)

A Ferroviária de Jéssica de Lima tenta virar a chave e voltar a vencer após dois empates e última derrota nos últimos três jogos. No meio de semana, a equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Palmeiras, pelo Paulistão.

As Guerreiras Grenás têm campanha de seis vitórias, três empates e uma derrota na competição. A meia Cris e a atacante Neném são dúvidas para a partida, pois se recuperam de lesão.

Ferroviária e Corinthians fizeram jogo acirrado pelo Brasileirão Feminino.

CRUZEIRO X FERROVIÁRIA

11ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 17h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia.

FERROVIÁRIA: Luciana; Katiuscia, Luana, Andressa e Fátima; Raquel, Duda, Micaelly; Júlia Beatriz, Darlene e Millene.