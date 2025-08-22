menu hamburguer
Futebol Feminino

Criciúma conquista Copa Santa Catarina Sub-20 Feminina

Equipe conseguiu virada nesta quinta-feira (31)

Criciúma é campeão da Copa Santa Catarina de Futebol Feminino Sub-20. (Foto: Fernando Ribeiro/FCF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
12:45
  • Matéria
  Mais Notícias

O Criciúma faturou a Copa Santa Catarina Sub-20 Feminina na tarde desta quinta-feira (21), no CT Antenor Angeloni. As Tigresas venceram o Meninas de Jaraguá por 2 a 1 e levantaram a taça da competição organizada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Na ida, em Jaraguá do Sul, o Meninas havia levado a melhor, mas o Criciúma virou a decisão em casa. Sabrina abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Duda empatou para as visitantes. Aos 36, Ana Clara marcou o gol do título, garantindo a festa criciumense.

Atacante do Criciúma comemora título

Após o apito final, as jogadoras celebraram o título estadual e a classificação para futuras competições nacionais. Em entrevista, a atacante Raíssa Vieira destacou a feito da equipe.

— Estou muito feliz com essa conquista e com o desempenho da equipe. A Copa SC Sub-20 é
uma competição nova, e conquistar o bicampeonato tem um significado especial para nós e
para o futebol feminino em Santa Catarina — disse a atleta.

Inspirada pelo sonho de se tornar jogadora profissional, a atleta projetou os próximos passos.

— O que mais me inspira é poder realizar o que sempre sonhei e lembrar de todas as pessoas
que sempre acreditaram em mim e me deram suporte desde o início — destaca Raíssa.

— Conquistar o título estadual foi muito importante, pois nos garante vaga em outras competições e aumenta nossa visibilidade. Agora, o foco é trabalhar forte, me preparar para os próximos desafios e seguir crescendo no futebol — completa ela.

Raíssa comemora título com o Criciúma. (Foto: acervo pessoal)
Raíssa comemora título com o Criciúma. (Foto: Acervo pessoal)

