Criciúma conquista Copa Santa Catarina Sub-20 Feminina

O Criciúma faturou a Copa Santa Catarina Sub-20 Feminina na tarde desta quinta-feira (21), no CT Antenor Angeloni. As Tigresas venceram o Meninas de Jaraguá por 2 a 1 e levantaram a taça da competição organizada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).

continua após a publicidade

Na ida, em Jaraguá do Sul, o Meninas havia levado a melhor, mas o Criciúma virou a decisão em casa. Sabrina abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Duda empatou para as visitantes. Aos 36, Ana Clara marcou o gol do título, garantindo a festa criciumense.

➡️Domínio carioca! Flamengo e Botafogo disputam título do Brasileirão Feminino sub-20 pelo segundo ano seguido

Atacante do Criciúma comemora título

Após o apito final, as jogadoras celebraram o título estadual e a classificação para futuras competições nacionais. Em entrevista, a atacante Raíssa Vieira destacou a feito da equipe.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com essa conquista e com o desempenho da equipe. A Copa SC Sub-20 é

uma competição nova, e conquistar o bicampeonato tem um significado especial para nós e

para o futebol feminino em Santa Catarina — disse a atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inspirada pelo sonho de se tornar jogadora profissional, a atleta projetou os próximos passos.

— O que mais me inspira é poder realizar o que sempre sonhei e lembrar de todas as pessoas

que sempre acreditaram em mim e me deram suporte desde o início — destaca Raíssa.

continua após a publicidade

— Conquistar o título estadual foi muito importante, pois nos garante vaga em outras competições e aumenta nossa visibilidade. Agora, o foco é trabalhar forte, me preparar para os próximos desafios e seguir crescendo no futebol — completa ela.

➡️ Artilheira do Brasileirão Feminino sub-20, Brendha comemora mais uma final pelo Flamengo