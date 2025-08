Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Masculina, da Copa do Brasil Feminina, da Copa Paulista e entre outros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 6 de agosto de 2025)

Copa do Brasil (oitavas)

Atlético-MG x Flamengo – 19h – Sportv e Premiere

RB Bragantino x Botafogo – 19h – Sportv 2 e Premiere

Athletico-PR x São Paulo – 19h30 – Prime Video

Retrô x Bahia – 19h30 – Prime Video

Palmeiras x Corinthians – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Fluminense x Internacional – 21h30 – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: Palmeiras e Corinthians se enfrentam no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Copa do Brasil Feminina

Flamengo (F) x Operário-MS (F) – 15h – Sportv

América-MG (F) x Santos (F) – 15h – Sportv

Mixto (F) x Vitória (F) – 20h – TV Mixto (YouTube)

➡️Clique para assistir no Sportv

Copa Paulista

Inter de Limeira x União São João – 15h – Paulistão (YouTube)

Botafogo-SP x Comercial – 19h – Paulistão (YouTube)

Brasileirão sub-17

Bahia sub-17 x RB Bragantino sub-17 – 15h – TV Bahêa (YouTube)

Amistoso Internacional

Betis x Como – 15h30 – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Leagues Cup

Orlando City x Necaxa – 20h – Apple TV

Inter Miami x Pumas – 20h30 – Apple TV

Atlanta United x Atlas – 20h30 – Apple TV

Minnesota United x Atlético San Luis – 21h30 – Apple TV

América x Portland Timbers – 22h30 – Apple TV

Real Salt Lake x Querétaro – 22h30 – Apple TV

Concacaf Central Cup

Diriangén x Herediano – 21h – Disney+

Hércules x CD Olimpia – 23h – Disney+

Xelaju x Águila – 23h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.