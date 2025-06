O Corinthians recebe o Taubaté nesta quarta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Paulistão feminino 2025. A bola rola no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, na Grande São Paulo, e conta com transmissão do Sportv.

As Brabas lideram o Paulistão e buscam retomar a hegemonia estadual após ficar com o vice-campeonato na temporada passada. Na estreia, golearam o Red Bull Braganatino por 4 a 0 e depois aplicaram 3 a 0 no Santos em clássico.

Vic Albuquerque celebra gol no Brasileirão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Taubaté, por outro lado, está na sexta colocação da competição, com apenas 3 pontos, conquistados contra o Realidade Jovem na segunda rodada. Antes, foi goleado por 6 a 0 pelo Taubaté.

Ao longo da história, Corinthians e Taubaté se enfrentaram por 16 vezes, com 15 vitórias das Brabas e um empate, ou seja, o Taubaté nunca venceu o Corinthians.

Ingressos para Corinthians x Taubaté

Sem contar com o Parque São Jorge, interditado, o Corinthians disponibilizou dois setores das arquibancadas para a torcida: a Arquibancada Sul, que custa R$ 23, e a Arquibancada Leste, de R$ 35. Membros do Fiel Torcedor tem descontos de até 22%.

Os ingressos para o duelo estão disponíveis no site www.fieltorcedor.com.br.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Taubaté feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X TAUBATÉ - 3ª RODADA

🏆 Paulistão (3ª rodada)

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico Lucas Piccinato):

Nicole; Letícia Teles, Thaís Ferreira e Mariza; Yaya, Duda Sampaio, Jaqueline e Juliete; Andressa Alves, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.

TAUBATÉ (Técnico Arismar Junior):

Yolanda; Rebeca, Jissele, Jérica e Rachel; Andressa Soares, Andressa Lodi, Edilene França e Joycinha; Pimentinha e Kakau.