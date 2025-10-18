Atitude de Memphis Depay em Corinthians x Atlético viraliza: ‘Chocante’

Uma atitude do holandês Memphis Depay em Corinthians x Atlético-MG viralizou muito nas redes sociais neste sábado (18). Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar da Neo Química Arena no duelo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é importante para as duas equipes, mas o primeiro tempo foi morno, com predomínio de posse de bola para o Timão. O time comandado por Dorival Jr teve chances com Yuri Alberto e Maycon, mas ambos chutaram para fora. O técnico conta com a volta de Memphis Depay em Corinthians x Atlético-MG.

Sem bola na rede, o destaque da primeira etapa, pelo menos nas redes sociais, foi uma atitude de Memphis Depay em Corinthians x Atlético-MG. Já na reta final, ele se embolou com Ruan Trossaldi, zagueiro do Galo, e fingiu que ia jogar a bola na cara do adversário. O holandês ficou com um sorrisão no rosto, mas o zagueiro não curtiu a provocação. Veja a reação da web abaixo:

Corinthians e Atlético-MG estão se enfrentando pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja reação da web com atitude de Memphis Depay em Corinthians x Atlético-MG

Escalações do confronto

Sem condições de jogo, André Ramalho será desfalque nesta tarde, assim como Gustavo Henrique, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, a dupla de zaga será formada pelo jovem João Pedro Tchoca e Cacá no duelo entre Corinthians x Atlético-MG.

Além da dupla de zagueiros, Dorival Júnior não terá à disposição o jovem André (entorse no tornozelo direito), o meio-campista Carrillo (transição física) e o atacante Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito). Na frente, Dorival conta com a volta de Memphis Depay para Corinthians x Atlético-MG.

Com Memphis Depay, Dorival definiu o time para Corinthians x Atlético-MG: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Já o Galo, mantendo o esquema com três zagueiros, foi definido assim para o duelo: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Igor Gomes, Fausto Vera, Alan Franco, Caio e Saravia; Hulk e Biel.