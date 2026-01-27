menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians define numeração para a Copa dos Campeões; camisas 11 e 8 ganham novas donas

Ariel Godoi herda a 11, enquanto Andressa Alves veste a 8 do Timão

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
20:34
Andressa Alves atuando pelo Corinthians. (Foto: Staff Images/ CBF)
imagem cameraAndressa Alves atuando pelo Corinthians. (Foto: Staff Images/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians definiu a numeração para a disputa da Copa dos Campeões, e dois números ganham destaque na lista oficial: a camisa 11, com Ariel Godoi, e a camisa 8, com Andressa Alves. O Timão estreia nesta quarta-feira (28), contra o Gotham, às 9h30 (horário de Brasília).

A 11, que pertencia à Eudmilla na temporada passada, será usada por Ariel Godoi, que é opção de Lucas Piccinato nos setor ofensivo. Já a camisa 8 ficará com Andressa Alves, antes camisa 9. Ainda não há confirmação se a numeração se manterá ao longo do ano.

As novas contratadas do Timão também se destacam na lista: Rhaizza veste a 29, Ana Vitória a 77, Belén Aquino a 25 e Paola García a 20.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Numeração do Corinthians na Copa dos Campeões

  1. Nicole Ramos — Goleira — 1
  2. Letícia Teles — Zagueira — 3
  3. Thaís Ferreira — Zagueira — 5
  4. Gisela Robledo — Atacante — 7
  5. Andressa Alves — Atacante — 8
  6. Gabi Zanotti — Meio-campista — 10
  7. Ariel Godoi — Atacante — 11
  8. Letícia Izidoro — Goleira — 12
  9. Ivana Fuso — Meio-campista — 13
  10. Vic Albuquerque — Meio-campista — 17
  11. Letícia Monteiro — Meio-campista — 19
  12. Paola Garcia — Meio-campista — 20
  13. Juliete — Zagueira — 22
  14. Gi Fernandes — Zagueira — 23
  15. Belén Aquino — Meio-campista — 25
  16. Duda Sampaio — Meio-campista — 27
  17. Rhaizza — Atacante — 29
  18. Jaqueline — Atacante — 30
  19. Dayana Rodriguez — Meio-campista — 31
  20. Rillary — Goleira — 32
  21. Duda Mineira — Zagueira — 33
  22. Tamires — Zagueira — 37
  23. Jhonson — Atacante — 40
  24. Carol Nogueira — Atacante — 77
  25. Ana Vitória — Meio-campista — 88
  26. Erika — Zagueira — 99

➡️ Gotham x Corinthians feminino: onde assistir e escalações

Jhonson durante treino do Corinthians em Londres, na Inglaterra. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Jhonson durante treino do Corinthians em Londres, na Inglaterra. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

