O Corinthians definiu a numeração para a disputa da Copa dos Campeões, e dois números ganham destaque na lista oficial: a camisa 11, com Ariel Godoi, e a camisa 8, com Andressa Alves. O Timão estreia nesta quarta-feira (28), contra o Gotham, às 9h30 (horário de Brasília).

A 11, que pertencia à Eudmilla na temporada passada, será usada por Ariel Godoi, que é opção de Lucas Piccinato nos setor ofensivo. Já a camisa 8 ficará com Andressa Alves, antes camisa 9. Ainda não há confirmação se a numeração se manterá ao longo do ano.

As novas contratadas do Timão também se destacam na lista: Rhaizza veste a 29, Ana Vitória a 77, Belén Aquino a 25 e Paola García a 20.

Numeração do Corinthians na Copa dos Campeões

Nicole Ramos — Goleira — 1 Letícia Teles — Zagueira — 3 Thaís Ferreira — Zagueira — 5 Gisela Robledo — Atacante — 7 Andressa Alves — Atacante — 8 Gabi Zanotti — Meio-campista — 10 Ariel Godoi — Atacante — 11 Letícia Izidoro — Goleira — 12 Ivana Fuso — Meio-campista — 13 Vic Albuquerque — Meio-campista — 17 Letícia Monteiro — Meio-campista — 19 Paola Garcia — Meio-campista — 20 Juliete — Zagueira — 22 Gi Fernandes — Zagueira — 23 Belén Aquino — Meio-campista — 25 Duda Sampaio — Meio-campista — 27 Rhaizza — Atacante — 29 Jaqueline — Atacante — 30 Dayana Rodriguez — Meio-campista — 31 Rillary — Goleira — 32 Duda Mineira — Zagueira — 33 Tamires — Zagueira — 37 Jhonson — Atacante — 40 Carol Nogueira — Atacante — 77 Ana Vitória — Meio-campista — 88 Erika — Zagueira — 99

