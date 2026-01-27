Corinthians define numeração para a Copa dos Campeões; camisas 11 e 8 ganham novas donas
Ariel Godoi herda a 11, enquanto Andressa Alves veste a 8 do Timão
O Corinthians definiu a numeração para a disputa da Copa dos Campeões, e dois números ganham destaque na lista oficial: a camisa 11, com Ariel Godoi, e a camisa 8, com Andressa Alves. O Timão estreia nesta quarta-feira (28), contra o Gotham, às 9h30 (horário de Brasília).
A 11, que pertencia à Eudmilla na temporada passada, será usada por Ariel Godoi, que é opção de Lucas Piccinato nos setor ofensivo. Já a camisa 8 ficará com Andressa Alves, antes camisa 9. Ainda não há confirmação se a numeração se manterá ao longo do ano.
As novas contratadas do Timão também se destacam na lista: Rhaizza veste a 29, Ana Vitória a 77, Belén Aquino a 25 e Paola García a 20.
Numeração do Corinthians na Copa dos Campeões
- Nicole Ramos — Goleira — 1
- Letícia Teles — Zagueira — 3
- Thaís Ferreira — Zagueira — 5
- Gisela Robledo — Atacante — 7
- Andressa Alves — Atacante — 8
- Gabi Zanotti — Meio-campista — 10
- Ariel Godoi — Atacante — 11
- Letícia Izidoro — Goleira — 12
- Ivana Fuso — Meio-campista — 13
- Vic Albuquerque — Meio-campista — 17
- Letícia Monteiro — Meio-campista — 19
- Paola Garcia — Meio-campista — 20
- Juliete — Zagueira — 22
- Gi Fernandes — Zagueira — 23
- Belén Aquino — Meio-campista — 25
- Duda Sampaio — Meio-campista — 27
- Rhaizza — Atacante — 29
- Jaqueline — Atacante — 30
- Dayana Rodriguez — Meio-campista — 31
- Rillary — Goleira — 32
- Duda Mineira — Zagueira — 33
- Tamires — Zagueira — 37
- Jhonson — Atacante — 40
- Carol Nogueira — Atacante — 77
- Ana Vitória — Meio-campista — 88
- Erika — Zagueira — 99
