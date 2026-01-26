Após retornos no Choque-Rei, Palmeiras está perto de zerar departamento médico

O Palmeiras tem, neste momento, apenas o atacante Paulinho no departamento médico. Isso porque a comissão técnica contou com os retornos dos meio-campistas Andreas Pereira e Felipe Anderson no Choque-Rei de sábado (24), na vitória por 3 a 1, na Arena Barueri, pelo Paulistão.

Além de Paulinho, outros dois jogadores que ainda não retornaram são os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo. No entanto, a dupla já está em transição física perto de voltar aos gramados, já treinando com bola, deixando para trás o período difícil dentro do DM alviverde.

O primeiro está há quase quatro meses em recuperação de uma cirurgia na coxa, enquanto o jovem da base sofreu uma lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito com procedimento cirúrgico no final de março do ano passado. Ambos devem estar à disposição do time ao fim da primeira quinzena de fevereiro.

Paulinho, o camisa 10 de Abel Ferreira, ainda deve ficar de molho por mais um mês, já que tem previsão de retorno para o início de março. Ele é desfalque desde o fim do Mundial de Clubes, quando passou por uma nova cirurgia na tíbia da perna direita, no fim de julho, para tratar uma fratura por estresse.

Palmeiras tem duas viagens nesta semana

O Palmeiras estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Após a estreia em Belo Horizonte, o Verdão já volta suas forças novamente para a disputa do Paulistão e em uma nova viagem.

A três jogos do fim da primeira fase do Estadual, o time que garantir a classificação antecipada o quanto antes e, para isso, não pode perder pontos. O jogo da sexta rodada será em Ribeirão Preto, onde o time vai encarar o Botafogo-SP, no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

