Elas na telinha: cinco jogos de futebol feminino para assistir no fim de semana

Fim de semana terá decisão do Brasileirão Feminino, GreNal e jogos internacionais

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelo título Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Women/CBF)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
06:45
O final de semana está recheado de bons jogos de futebol feminino ao redor do mundo. Entre sábado (13) e domingo (14), será possível acompanhar partidas importantes das principais ligas europeias, bem como a grande decisão do Brasileirão Feminino e competições estaduais.

O sábado começa com clássico pelo Gauchão Feminino. Pela 7ª rodada do estadual, Internacional e Grêmio se enfrentam na disputa pela liderança. No primeiro GreNal da primeira fase, o Tricolor goleou o Colorado por 4 a 1, mantendo uma sequência de seis jogos de invencibilidade contra o rival.

À noite, o Orlando Pride, time mais brasileiro da NWSL, enfrenta o Bay FC na tentativa de interromper quase três meses sem vitória. O time de Marta, Rafaelle, Angelina e Luana é o segundo que menos pontuou após a pausa de verão. Fechando o dia, o líder KC Current, de Debinha, Zaneratto e Lorena, recebe o vice Washington Spirit, mirando o Championship Shield.

No domingo, o dia abre com Aston Villa, de Gabi Nunes, e Chelsea, pela segunda rodada da WSL. Na sequência, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam para decidir o título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena.

Onde assistir futebol feminino no fim de semana

Sábado, 13

Domingo, 14

*Todos os horários de Brasíia

Elas na telinha: cinco jogos de futebol feminino para assistir no fim de semana (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio)
Jogadoras do Grêmio comemoram vitória sobre o Internacional pelo Gaúchão Feminino (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio)

