Elas na telinha: cinco jogos de futebol feminino para assistir no fim de semana
Fim de semana terá decisão do Brasileirão Feminino, GreNal e jogos internacionais
O final de semana está recheado de bons jogos de futebol feminino ao redor do mundo. Entre sábado (13) e domingo (14), será possível acompanhar partidas importantes das principais ligas europeias, bem como a grande decisão do Brasileirão Feminino e competições estaduais.
O sábado começa com clássico pelo Gauchão Feminino. Pela 7ª rodada do estadual, Internacional e Grêmio se enfrentam na disputa pela liderança. No primeiro GreNal da primeira fase, o Tricolor goleou o Colorado por 4 a 1, mantendo uma sequência de seis jogos de invencibilidade contra o rival.
À noite, o Orlando Pride, time mais brasileiro da NWSL, enfrenta o Bay FC na tentativa de interromper quase três meses sem vitória. O time de Marta, Rafaelle, Angelina e Luana é o segundo que menos pontuou após a pausa de verão. Fechando o dia, o líder KC Current, de Debinha, Zaneratto e Lorena, recebe o vice Washington Spirit, mirando o Championship Shield.
No domingo, o dia abre com Aston Villa, de Gabi Nunes, e Chelsea, pela segunda rodada da WSL. Na sequência, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam para decidir o título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena.
Onde assistir futebol feminino no fim de semana
Sábado, 13
- 11h - Internacional x Grêmio - Onde assistir: Canal GZH (Youtube)
- 18h - Orlando Pride x Bay FC - Onde assistir: NWSL+ (Youtube)
- 20h30 - KC Current x Washington - Onde assistir: Goat (Youtube)
Domingo, 14
- 8h - Aston Villa x Chelsea - Onde assistir: Berclays Women's Super League (Youtube)
- 10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Onde assistir: Globo, Sportv, TV Brasil
*Todos os horários de Brasíia
