Ficha do jogo COR RBB 1ª RODADA Paulistão Feminino Data e Hora Quarta, 7 de maio, às 18h (horário de Brasília) Local Parque São Jorge, São Paulo (SP) Árbitro Ana Caroline D’eleuterio de Sousa Carvalho Assistentes Leandra Aires Cossette Var Renata Neves Leite Onde assistir

Corinthians e Red Bull Bragantino estreiam nesta quarta-feira (7), às 18h (horário de Brasília), no Paulistão Feminino 2025. A bola rola no Parque São Jorge e tem transmissão do Sportv (canal fechado), com retransmissão no Globoplay, para assinantes.

As Brabas querem retomar a hegemonia estadual após o título do Palmeiras em 2024. Atuais campeãs do Brasileirão e da Libertadores, o Corinthians tem retomado a boa fase no Brasileirão Feminino.

Lucas Piccinato pode ter desfalques para o jogo. Manu Olivan, com lesão ligamentar, Letícia Santos e Thís Regina, ambas com lesões musculares, não devem ter condições de atuar. Lelê realiza um trabalho de fortalecimento físico e é dúvida.

Partida entre Corinthians x Grêmio, realizado esta tarde no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino - 2025. São Paulo / SP / Brasil - 01/05/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

O Bragantino inicia a trajetória em busca do primeiro título estadual. No Brasileirão, a equipe é a décima colocada e tem campanha de três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

As equipes já se enfrentaram em nove oportunidades, com sete vitórias do Timão e dois empates. Ou seja, o time de Bragança nunca venceu o Corinthians no futebol feminino.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BRAGANTINO

1ª RODADA DO PAULISTÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: quarta, 7 de maio, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Parque São Jorge (São Paulo-SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Yaya, Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Victoria Albuquerque e Jhonson.

BRAGANTINO: Thalya; Géssica, Stella, Laura Valverde, Dos Santos e Tamires; Ana Clara, Brenda Pinheiro e Catalina; Thayslane e Paulina.