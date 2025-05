Ficha do jogo COR BAH 9ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Domingo (4), às 18h30 (horário de Brasília) Local Parque São Jorge, São Paulo (SP) Árbitro Cassia Franca de Souza (DF) Assistentes Izabele de Oliveira (SP) Onde assistir

Corinthians e Bahia duelam neste domingo (4), às 18h30 (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola no Parque São Jorge, casa do Timão, e conta com transmissão do Sportv 2 e retransmissão do Globoplay.

O Timão chega pressionado para a partida, apesar de ter vencido o Grêmio na rodada anterior. O desempenho das Brabas não tem agradado o torcedor e também incomoda o técnico Lucas Piccinato, conforme desabafou em entrevista recente.

O Corinthians está na quarta colocação, com 15 pontos em quatro jogos. São quatro vitórias, três empates e uma derrota, para o Palmeiras, na quarta rodada.

As Brabas terão que lidar com um departamento médico lotado, com nomes como Letícia Monteiro, Letícia Santos e Thaís Regina de fora, mas na expectativa pela recuperação de Lelê e Yaya.

O Bahia tenta engatar a terceira vitória na competição, após ter vencido o Fluminense, por 2 a 1, e o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. São quatro vitórias, dois empates e duas derrotas das Mulheres de Aço até aqui, com 14 pontos. Elas ocupam a sexta colocação na tabela.

Para se garantir no mata-mata, o Tricolor conta com a boa fase da atacante Ellen e da lateral-direita Mila Santos, com dois gols cada. O Bahia, campeão da Série A2 em 2024, tenta vencer o Corinthians pela primeira vez: na história, são dois duelos e dois triunfos paulistas pelo Brasileirão Feminino.

EC Bahia/Divulgação

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

9ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Parque São Jorge (São Paulo-SP)

📺 Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Carol Nogueira (Yaya), Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Victoria Albuquerque e Jhonson.

BAHIA: Yanne; Dan Nunes, Aila, Tchula e Camila Santos; Suelen, Wendy Carballo, Cássia, Mariana Neiva e Rhaizza; Ju Oliveira.