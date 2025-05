O Corinthians tenta driblar uma série de lesões e melhorar o desempenho neste início de Brasileirão Feminino. Apesar de ser o quinto colocado da competição, o Timão tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

— Pode ter certeza que a gente está incomodado e tentando trabalhar muito para tirar o time dessa situação. Não podemos achar que vamos ganhar Clássico por conta do nosso retrospecto, temos que ganhar pela capacidade — desabafou o técnico Lucas Piccinato, após o empate com o São Paulo, na rodada anterior.

O Corinthians tem seis atletas no departamento médico. Thaís Regina e Yaya, que jogaram o clássico, são as novidades na lista de desfalques. Lelê e Yaya seguem tratamento individualizado, enquanto Letícia Monteiro, Letícia Santos e Thaís Regina tratam lesões musculares. Manu Olivan trata problema no cotovelo.

Com as lesões, o treinador optou por dar oportunidade a atletas com menos minutagem. Contra o Grêmio, apostou em Jhonson, promessa de 19 anos, e Dayana Rodríguez, meia venezuelana que chegou ao clube nesta temporada. No setor defensivo, Thaís Ferreira ganhou a posição.

As Brabas são as atuais campeãs do Brasileirão e da Libertadores Feminina, mas iniciaram a temporada perdendo o título da Supercopa Feminina para o São Paulo.

Lesionadas do Corinthians Feminino

Lelê: treino específico para fortalecimento Letícia Monteiro: transição após lesão muscular na panturrilha esquerda Letícia Santos: lesão muscular em região posterior da coxa direita Manu Olivan: lesão ligamentar no cotovelo direito Thaís Regina: lesão muscular em região posterior da coxa esquerda Yaya: controle de carga de treinamento

SP - SAO PAULO - 15/03/2025 - SUPERCOPA 2025, SAO PAULO X CORINTHIANS FEMININO - jogadora do Sao Paulo disputa lance com jogadora do Corinthians durante partida no estadio Morumbi pelo campeonato Supercopa 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão Feminino