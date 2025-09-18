A Copa do Brasil Feminina conheceu nesta quinta-feira os oito times classificados às quartas de final do torneio. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (19), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, e definirá quais serão os confrontos desta fase.

Corinthians, RB Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Sport, Bahia, Ferroviária e Inter são os times que conseguiram a vaga nas oitavas de final. Uma grande coincidência marcou esta fase do torneio: todos os times que jogaram em casa garantindo a classificação.

Assim como as demais fases, os jogos das quartas em diante também serão realizados em confrontos únicos. Caso haja empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis, não havendo prorrogação.

Veja os times que vão disputar as quartas da Copa do Brasil Feminina

Corinthians

RB Bragantino

São Paulo

Palmeiras

Sport Recife

Bahia

Ferroviária

Internacional

Relembre os confrontos das oitavas de final

Corinthians 3 x 0 Juventude

RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Palmeiras 3 x 0 América-MG

Sport 3 x 1 Realidade Jovem

Bahia 1 x 0 Atlético-MG

Ferroviária 3 x 0 Vitória

Internacional 2 x 0 Fluminense

Novidade para as quartas de final

A CBF anunciou que terá a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.

A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Entenda como vai funcionar

O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.

O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.

Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.