Copa do Brasil Feminina: times classificados às quartas de final; sorteio é nesta sexta
A competição terá sua grande final disputada no dia 19 de novembro
A Copa do Brasil Feminina conheceu nesta quinta-feira os oito times classificados às quartas de final do torneio. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (19), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, e definirá quais serão os confrontos desta fase.
Corinthians, RB Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Sport, Bahia, Ferroviária e Inter são os times que conseguiram a vaga nas oitavas de final. Uma grande coincidência marcou esta fase do torneio: todos os times que jogaram em casa garantindo a classificação.
Assim como as demais fases, os jogos das quartas em diante também serão realizados em confrontos únicos. Caso haja empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis, não havendo prorrogação.
Veja os times que vão disputar as quartas da Copa do Brasil Feminina
- Corinthians
- RB Bragantino
- São Paulo
- Palmeiras
- Sport Recife
- Bahia
- Ferroviária
- Internacional
Relembre os confrontos das oitavas de final
- Corinthians 3 x 0 Juventude
- RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense
- São Paulo 1 x 0 Flamengo
- Palmeiras 3 x 0 América-MG
- Sport 3 x 1 Realidade Jovem
- Bahia 1 x 0 Atlético-MG
- Ferroviária 3 x 0 Vitória
- Internacional 2 x 0 Fluminense
Novidade para as quartas de final
A CBF anunciou que terá a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.
A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Entenda como vai funcionar
O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.
O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.
Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.
