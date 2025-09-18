menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina: times classificados às quartas de final; sorteio é nesta sexta

A competição terá sua grande final disputada no dia 19 de novembro

Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraSorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Staff Images/CBF)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
19:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Brasil Feminina conheceu nesta quinta-feira os oito times classificados às quartas de final do torneio. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (19), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, e definirá quais serão os confrontos desta fase.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians, RB Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Sport, Bahia, Ferroviária e Inter são os times que conseguiram a vaga nas oitavas de final. Uma grande coincidência marcou esta fase do torneio: todos os times que jogaram em casa garantindo a classificação.

Assim como as demais fases, os jogos das quartas em diante também serão realizados em confrontos únicos. Caso haja empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis, não havendo prorrogação.

continua após a publicidade

Veja os times que vão disputar as quartas da Copa do Brasil Feminina

  • Corinthians
  • RB Bragantino
  • São Paulo
  • Palmeiras
  • Sport Recife
  • Bahia
  • Ferroviária
  • Internacional

Relembre os confrontos das oitavas de final

  • Corinthians 3 x 0 Juventude
  • RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense
  • São Paulo 1 x 0 Flamengo
  • Palmeiras 3 x 0 América-MG
  • Sport 3 x 1 Realidade Jovem
  • Bahia 1 x 0 Atlético-MG
  • Ferroviária 3 x 0 Vitória
  • Internacional 2 x 0 Fluminense

Novidade para as quartas de final

A CBF anunciou que terá a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.

A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Entenda como vai funcionar

O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.

O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.

Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias