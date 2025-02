O Flamengo Feminino está de casa nova para a temporada de 2025. A partir do próximo mês, a equipe se despedirá do Centro de Treinamento do CEFAN, da Marinha do Brasil, e começará os treinos no Centro de Futebol Zico (CFZ).

As atividades foram transferidas para o CFZ visando otimizar a logística das atletas e também da comissão técnica. O novo CT fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, cerca de 10km do Ninho do Urubu, onde a equipe masculina realiza os treinamentos.

A novidade foi divulgada pelo Flamengo em nota oficial no site. No comunicado, o clube agradece a Marina do Brasil por ter cedido o espaço e também pela parceria de longa data do esporte, além do apoio que contribuíram para o crescimento do futebol feminino.

O Flamengo Feminino fará sua estreia na temporada neste sábado, contra o Vasco, pela Copa Rio Feminina. Além do torneio, a equipe disputará no início do ano a Supercopa Feminina, a partir do dia 9 de março, encarando o Real Brasília. A data e o local do duelo serão divulgados em breve.

Compromissos do Flamengo Feminino

15/02 - Vasco x Flamengo - 1ª rodada Copa Rio Feminina 19/02 - Flamengo x Botafogo - 2ª rodada Copa Rio Feminina 26/02 - Pérolas Negras x Flamengo - 4ª rodada Copa Rio Feminina 01/03 - Flamengo x Fluminense - 5ª rodada Copa Rio Feminina 08/03 - Flamengo x Vasco - 6ª rodada Copa Rio Feminina 12/03 - Botafogo x Flamengo - 7ª rodada Copa Rio Feminina 19/03 - Flamengo x Pérolas Negras - 9ª rodada Copa Rio Feminina 22/03 - Fluminense x Flamengo - 10ª rodada Copa Rio Feminina O Flamengo irá folgar nas rodadas 3 e 8 Data a definir - Real Brasília x Flamengo - Quartas de final Supercopa Feminina

Sobre o CFZ

Fundado em 12 de julho de 1996, o CFZ tem como criador o ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico. Inicialmente, o clube foi chamado de Rio de Janeiro Futebol Clube. No dia 4 de fevereiro de 1998, o Centro de Futebol Zico é oficializado e o "do Rio" é acrescentado para manter a essência da ideia original.

Veja o comunicado na íntegra sobre o novo CT

O time de futebol feminino do Flamengo se despedirá do Centro de Treinamento do CEFAN, da Marinha do Brasil, no próximo mês.

A instalação, que foi a casa da equipe por 10 anos, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade e na trajetória de sucesso do futebol feminino rubro-negro.

A partir de março, as atividades do time serão transferidas para o CFZ, novo local escolhido para otimizar a logística das atletas e comissão técnica.

O Clube de Regatas do Flamengo agradece à Marinha do Brasil, parceira de longa data do esporte, pelo apoio e estrutura oferecidos ao longo dos anos, que contribuíram significativamente para o crescimento do futebol feminino. Obrigado pela missão cumprida.