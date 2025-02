O Cruzeiro tem uma nova camisa 9 para a temporada: trata-se de Letícia. Anunciada no início do ano, a atacante de 24 anos já se juntou à equipe para a pré-temporada e falou sobre como tem sido sua preparação e sua primeira impressão do clube mineiro.

- Minhas primeiras semanas no Cruzeiro tem sido bastante positivas. Estou me adaptando bem e os treinos têm sido importantes pra conhecer mais da comissão técnica e também pra criar entrosamento com minhas companheiras de equipe, pra quando chegarem os jogos já conseguirmos começar bem.

- Temos tido treinos bem intensos nessa pré-temporada, pra conseguirmos nos preparar bem já visando o ano todo. Precisamos de tempo pra nos adaptar ao novo elenco e à nova comissão, aos modelos de jogo, e por isso essa pré-temporada é tão importante. Temos grandes objetivos nas competições e precisamos estar preparadas desde o começo para conseguirmos atingi-los - completou.

Na última temporada, Letícia defendeu as cores do Palmeiras. Pelo clube paulista, a atacante conquistou o Paulistão Feminino ao derrotar o Corinthians na final. Em 2024, ela disputou 19 jogos, marcou sete gols e contribuiu com uma assistência.

Letícia começou sua carreira profissional na Chapecoense, em 2018, e atuou em uma partida marcando dois gols. No ano seguinte, foi para a Portuguesa, onde atuou em três jogos e marcou um gol. Na sequência, transferiu-se para o Fluminense, onde ficou por mais tempo.

Pelo Tricolor carioca, Letícia disputou 23 partidas com 20 gols marcados durante os anos de 2020 e 2022. No entanto, em 2022 foi emprestada ao PSV, da Holanda, onde jogou 18 partidas sem marcar gols. Após retornar ao Fluminense, foi para o Palmeiras.

Pelo Verdão, a atacante ficou por duas temporadas e marcou 22 gols em 50 jogos disputados. Letícia chega como a principal aposta do Cruzeiro para a temporada de 2025.