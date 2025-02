CBF define confrontos da Supercopa Feminina 2025

Jogos definidos na Supercopa Feminina. Em sorteio realizado nesta quarta-feira (12), foram definidos os confrontos da primeira fase da competição, que tem início previsto para o dia 9 de março. Os times se enfrentarão em duelos únicos no formato “mata-mata” durante toda a Supercopa Feminina. Em caso de empate nos jogos, a classificação será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa será a última edição neste formato, com mais times. O próximo regulamento aproximará mais os moldes do torneio com a versão masculina. Na atual regra, oito times brigam pelo título da competição. Disputam o torneio os melhores colocados de cada estado no Brasileirão Feminino 2024. Nesta edição , portanto, jogam: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Real Brasília-DF, além dos melhores colocados do Brasileirão Feminino Série A2 do ano passado.

O São Paulo é outro clube que jogará a competição. Isso porque, o 3B da Amazônia desistiu da sua vaga. Além do Tricolor, o Sport também está dentro da competição por conta de uma saída. O Juventude teve que ceder a sua vaga ao Leão, pois o regulamento não permite dois times do mesmo estado na competição. O São Paulo foi uma exceção a essa regra por fazer parte da federação melhor ranqueada.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial crava resultado de Flamengo x Botafogo

Confira os confrontos da Primeira Fase da Supercopa Feminina 2025:

Grupo A: Bahia (BA) x Cruzeiro (MG)

Grupo B: Grêmio (RS) x Corinthians (SP)

Grupo C: Sport (PE) x São Paulo (SP)

Grupo D: Real Brasília (DF) x Flamengo (RJ)

Regulamento da edição 2025

Equipes são distribuídas em quatro grupos com dois clubes cada

Os jogos vão eliminando até a final

Os mandos da final e semifinal serão definidos pela melhor campanha na Supercopa

➡️ Final da Supercopa Feminina tem recorde de público; veja ranking

O sorteio da Supercopa Feminina aconteceu nesta quarta-feira (12), às 15h30, e teve transmissão ao vivo da CBF TV. A quarta edição da competição marca o início do calendário do futebol feminino em 2025. A competição tem estreia marcada para o dia 09 de março e final prevista para dia 16 do mesmo mês.