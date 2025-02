Um nome chamou a atenção entre as 30 jogadoras convocadas por Arthur Elias para a primeira Data Fifa do ano: a atacante Glaucia. Destaque na temporada do Flamengo de 2024, será a primeira vez que a jogadora de 32 anos fará parte da Seleção Feminina principal.

- É uma atleta ainda jovem com uma projeção, inclusive, para a Copa do Mundo. Eu entendo que ela sempre foi de muito talento e em alguns momentos poderia ter sido convocada já pela sua parte decisiva, mas isso é escolha. A Gláucia tem se esforçado para melhorar, ela se apresentou muito bem no Flamengo, então se ela já encerrou bem o ano (de 2024) e se apresentou melhor que todos os anos, eu tô otimista e quero conversar muito com ela - revelou o técnico do Brasil.

Ao lado de Cristiane, que foi uma ausência citada na lista, Glaucia comandou o ataque rubro-negro. Ao todo, marcou oito gols e deu três assistências. Bastante emocionada, a atacante comemorou a convocação e também a oportunidade dada por Arthur Elias.

- Essa convocação é uma conquista muito importante pra mim, uma sensação indescritível. Quando eu cheguei aqui, coloquei como meta e sabia que precisaria trabalhar bastante pra alcançar. Então, fiz minha parte, contei com apoio grande do staff e queria agradecer ao clube por ter acreditado em mim. Nunca vou esquecer o momento que ouvi meu nome, não consigo colocar em palavras o que senti, só consegui chorar - disse Glaucia aos canais oficiais do Flamengo.

Glaucia é convocada para a Seleção Feminina pela primeira vez (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Chegar à seleção depois de tudo que eu já passei me dá a certeza de que estou no caminho certo. Nada veio fácil, então, eu gosto de comemorar cada passo na minha carreira. Vou continuar fazendo a minha parte para que aconteça mais vezes. É uma sensação única e quero poder deixar algum legado para as novas gerações que estão surgindo no futebol feminino. Hoje, aqui no Flamengo, costumo dizer que tenho minhas "filhas emprestadas". Como o clube investe bastante na base, sei que tenho que dar um bom exemplo e pretendo continuar dessa forma.

O técnico Arthur Elias explicou a lista divulgada nesta quinta-feira visando a Data Fifa de fevereiro voltada para treinamentos. Segundo o comandante, a ideia é realizar testes com as jogadoras convocadas e ver qual mais se adapta ao estilo da Seleção.

- Quando a gente fala de uma competição a curto prazo, que a gente tem a obrigação de vence-la, a gente precisa trazer quem tá melhor no momento, as atletas que estão melhores no momento pelos seus clubes e que tenham se identificado e se adaptado ao nosso modelo (na Seleção). As próximas convocações o critério será esse.

Temporada de Glaucia no Flamengo

Glaucia chegou ao Flamengo no começo de 2024, virando titular no decorrer das competições. Devido às atuações em campo, tornou-se uma das principais atletas do time e também xodó da torcida. Na reta final do primeiro semestre e, principalmente, no segundo, evoluiu, teve grandes atuações e foi fundamental no título carioca.-

Embora já tenha passagem elas seleções sub-17 e sub-20 no início da carreira, é a primeira vez que a jogadora foi chamada para a equipe principal.