O ex-jogador alemão Jürgen Klinsmann criticou a infraestrutura e a cultura tática do futebol da Itália após a seleção do país não conseguir a classificação para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Em entrevista concedida à emissora "Rai Italia", o ex-jogador da Inter de Milão nos anos 90 apontou a falta de confiança nas categorias de base e a postura defensiva dos treinadores como os principais motivos para a ausência da equipe no Mundial de 2026

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Falta de espaço para jovens e prioridade defensiva

Durante a análise sobre o momento do esporte italiano, Klinsmann utilizou os jogadores Lamine Yamal e Musiala como exemplos para ilustrar a dificuldade de ascensão de jovens talentos no país. O ex-jogador alemão avaliou que a prioridade dada à manutenção de resultados em detrimento da busca pela vitória afeta diretamente o desenvolvimento técnico dos clubes e o surgimento de novas lideranças em campo.

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— Eles estão pagando o preço pela falta de líderes, jogadores tecnicamente talentosos e confiança em jovens promessas. Na Itália, Lamine Yamal e Musiala provavelmente estariam jogando na Série B para ganhar experiência — afirmou Klinsmann.

— A cultura tática também representa um obstáculo. Muitos treinadores, ainda hoje, trabalham com o objetivo de não perder em vez de querer vencer a todo custo. E estes são os resultados — acrescentou o ex-atleta.

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Lamine Yamal marcou um dos gols do Barcelona contra o Mallorca em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

Apesar das críticas contundentes ao sistema, Klinsmann demonstrou empatia com o momento doloroso vivido pelos torcedores e revelou ter sentido o peso da eliminação ao lado de pessoas próximas.

— Sofri muito com meus amigos italianos de Los Angeles. Na noite seguinte ao jogo, tive dificuldade para dormir — relatou o antigo jogador.

Klinsmann já comandou a Alemanha e o Bayern de Munique (Foto: RONNY HARTMANN / AFP)

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