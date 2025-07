O Brasil entra em campo neste domingo (13), às 21h (horário de Brasília), pela estreia da Copa América Feminina. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Gabi Portilho não escondeu a meta da Seleção Feminina: conquistar o nono troféu.

— A expectativa é a melhor possível, a gente vem trabalhando muito, porque o nosso objetivo é ser campeã. É manter o Brasil lá em cima, classificar para as Olimpíadas. Então é muito importante a gente ir lá, dar nosso melhor, acho que respeitar os adversário é ganhando, fazendo gols e mantendo o que o Brasil vem fazendo — analisou a jogadora.

Ao longo da carreira, a atacante teve passagens por Olympia (SC), Kindermann (SC), São José (SP), Madrid CFF (ESP), Osasco Audax, 3B da Amazônia, Corinthians e Gotham, seu clube atual.

Gabi Portilho retoma titularidade da Seleção

Titular da estreia do Brasil contra a Venezuela, Gabi Portilho voltou à Seleção feminina após se recuperar de lesão. Na entrevista, ela comenta sobre seu momento físico e mental para a competição.

— Agora, graças a Deus, estou bem, 100% recuperada, 100% preparada. Eu tive dois meses de muito trabalho, apesar de lesionar eu nunca deixei de trabalhar nem um minuto, sempre me esforcei. Agradeço muito pela confiança (da comissão), mas sempre fui uma pessoa que trabalha muito — disse Portilho.

Jogadora do Gotham, dos Estados Unidos, Gabi esteve no grupo campeão da Copa América 2022 com a Seleção Brasileira. Ela marcou o gol da vitória do Brasil diante da França, no mata-mata das Olimpíadas, quando o Brasil alcançou a medalha de prata.

Gabi Portilho, da Seleção Brasileira Feminina - Foto: Rafael Ribeiro/CBF