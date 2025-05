O Brasil recebe o Japão nesta sexta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), em partida amistosa. A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão da Globo (TV aberta) e Sportv (canal fechado), além do streaming Globoplay.

continua após a publicidade

A Seleção feminina vive grande fase após a medalha de prata nos Jogos de Paris. Nos últimos cinco jogos, venceu a Colômbia por 3 a 1, a Austrália por 3 a 1 e depois 2 a 1. Nos amistosos contra os Estados Unidos, realizados em abril, foi derrotado por 2 a 0 e venceu por 2 a 1 no jogo de volta.

Em fevereiro, o Japão conquistou a tradicional She Believes Cup após uma campanha impecável. Venceu grandes adversários, como a Colômbia e os Estados Unidos na final. Na última data-Fifa, em abril, empatou por 1 a 1 com a Colômbia e goleou por 6 a 1 no jogo seguinte. As Nadeshiko Japan, como são chamadas, venceram o último duelo com o Brasil de virada, nas Olimpíadas, por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ CBF faz proibição inusitada em jogo da Seleção feminina

Destaques do Brasil

O diferencial da convocação de Arthur Elias para esta data Fifa foi o retorno de Marta, que não vinha sendo convocada desde o vice-campeonato olímpico. Em destaque, estão as meias Angelina e Ana Vitória, além das atacantes Kerolin, Amanda Gutierres e Jheniffer.

3º Treino da Seleção Brasileira Feminina - CT Joaquim Grava. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Destaques do Japão

A seleção japonesa apresentou novo treinador em dezembro. Trata-se do dinamarquês Nils Nielsen, com passagens por Suécia, Dinamarca e Suíça. A meia Fuka Nagano, do Liverpool, e o trio de ataque Hamano, Fujino e Tanaka se destacam.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

SP - SAO PAULO - 30/11/2023 - AMISTOSO FEMININO, BRASIL X JAPAO - Gabi Portilho jogadora do Brasil durante partida contra o Japao no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Amistoso. Foto: Abner Dourado/AGIF

Ingressos para Brasil x Japão feminino

O primeiro encontro entre brasileiras e japonesas ocorre na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A venda de entradas para o amistoso na capital paulista é vendido pelo site "Sou da Liga", com valores que variam de R$ 50 e R$ 100. Para acessar, clique aqui.

Conforme comunicado pela CBF, por questões de Segurança Pública não será permitido o acesso ao estádio com camiseta de time, apenas da Seleção Brasileira.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Japão feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: sexta, 30 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Lorena; Bruna Calderan, Tarciane, Thais, Yasmim; Angelina, Yaya (Ana Vitória), Duda Sampaio; Marta, Kerolin, Amanda Gutierres.

ESCALAÇÃO DO JAPÃO: Yamashita; Koga, Kumagai, Minami, Kitagawa; Hasegawa, Nagano, Tanikawa; Hamano, Fujino, Tanaka.