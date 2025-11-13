Com amistosos marcados para encerrar o ciclo de 2025, a Seleção Feminina principal será convocada nesta quinta-feira (13), a partir das 15h (de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O técnico Arthur Elias revelará as jogadores que participarão dos últimos compromissos da temporada.

Além da Seleção principal, o Brasil sub-20 também será convocado para os duelos com Argentina e Paraguai, em novembro. A técnica Camilla Orlando divulgará as jogadoras após a lista de Arthur Elias.

Em grande fase, o Brasil fecha o ano enfrentando Noruega e Portugal. O primeiro jogo será em 28 de novembro, às 15h (de Brasília) no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha, enquanto o segundo será em 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal.

Ja a Seleção Sub-20, fará um triangular em Ezeiza, na Argentina, contra as anfitriãs, em 26 de novembro, e contra o Paraguai, no dia 29. Será a segunda Data Fifa de Camilla Orlando no comando do time.

