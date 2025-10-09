AO VIVO: assista ao sorteio das semifinais da Copa do Brasil Feminina 2025
Bahia, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo seguem na briga pelo título inédito
Chegou o dia de conhecer a definição dos confrontos entre os quatro melhores times da Copa do Brasil Feminina 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quinta-feira (9), às 11h, o sorteio que determinará os duelos e os mandos de campo das semifinais. A cerimônia acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube. Confira no vídeo acima:
Bahia, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo seguem na disputa pelo título da Copa do Brasil e conhecerão os adversários e o caminho até a final do torneio. Além do troféu e das medalhas, a equipe campeã garantirá vaga na Supercopa Feminina de 2026, onde enfrentará o Corinthians, atual vencedor do Brasileirão A1.
Mulheres de Aço 🔵🔴⚪
O Bahia alcançou a semifinal após uma campanha sólida desde a terceira fase, sob o comando do técnico Felipe Freitas. No Estádio Joia da Princesa, eliminou o Grêmio com triunfo por 1 a 0 e repetiu o placar diante do Atlético-MG nas oitavas de final. Nas quartas, empatou em 1 a 1 com o Bragantino e avançou ao vencer por 3 a 1 nas cobranças de pênaltis.
Guerreiras Grenás 🚆
Com Léo Mendes à frente da equipe, a Ferroviária confirmou o favoritismo na luta pelo título ao iniciar sua trajetória com goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Na Fonte Luminosa, superou o Vitória por 3 a 0 nas oitavas e, em Porto Alegre, derrotou o Internacional por 2 a 0, reforçando sua tradição e consistência em momentos decisivos da Copa do Brasil Feminina.
Palestrinas 🟢
Sob a liderança da treinadora Camilla Orlando, o Palmeiras manteve campanha dominante desde a estreia. Fora de casa, venceu o Avaí/Kindermann por 4 a 0 na terceira fase. Na Arena Barueri, despachou o América-MG com 3 a 0 nas oitavas e aplicou 5 a 0 sobre o Sport nas quartas. Com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição, garantiu vaga com autoridade entre as semifinalistas.
Soberanas 🔴⚪⚫
Comandado por Thiago Viana, o São Paulo assegurou lugar entre os quatro finalistas após eliminar adversários tradicionais. Na terceira fase, bateu o Vasco por 3 a 1 em São Januário. No Morumbis, superou o Flamengo por 1 a 0 nas oitavas e, em Santana de Parnaíba, venceu o Corinthians por 3 a 1, confirmando a solidez do elenco tricolor.
Copa do Brasil Feminina 🏆
Nenhuma das quatro equipes semifinalistas possui, até o momento, o título da Copa do Brasil Feminina em sua história. Criado em 2007, o torneio foi disputado de forma ininterrupta até 2016, passando por um hiato entre 2017 e 2024. A competição retornou nesta temporada, reformulada e consolidada como uma das mais relevantes do calendário nacional do futebol feminino.
Assim como as outras fases, os finalistas serão definidos em jogos únicos, previstos para 5 de novembro, após a Libertadores Feminina. Pelo avanço à semi, cada clube embolsou R$ 70 mil de premiação. Na final, cada clube levará R$ 100 mil pela classificação. Além disso, o campeão ficará com R$ 1 milhão e o vice com R$ 500 mil.
