Futebol Feminino

AO VIVO: Acompanhe a convocação da Seleção Feminina para os amistosos de outubro

Técnico Arthur Elias divulgará lista com jogadoras para partidas contra Itália e Inglaterra

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
12:35
Atualizado há 1 minutos
O treinador Arthur Elias anuncia nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália. A lista será divulgada no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), com transmissão ao vivo pela CBF TV. Acompanhe com o Lance! ao vivo a convocação da Seleção.

O primeiro compromisso é contra a Inglaterra, no dia 25 de outubro, em Manchester, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, do Manchester City, em amistoso internacional que reúne as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. Já o outro é diante da Itália, no dia 28 de outubro, no Estádio Ennio Tardini, na cidade de Parma, às 13h15 (horário de Brasília).

Algumas novidades podem pintar na lista de Arthur Elias, bem como 'velhas conhecidas' pelo treinador. Em enquete realizada no Lance!, leitores opinaram sobre quem não pode faltar para a convocação de outubro. A mais votada foi Duda Sampaio, meio-campista do Corinthians e um dos principais pilares da Seleção na conquista da Copa América.

Duda Sampaio com a taça da Copa América 2025. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Novidade na convocação

Além da lista da Seleção principal, as convocadas para os desafios da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 também serão conhecidas na sequência da convocação de Arthur Elias. A técnica Camilla Orlando anunciará os nomes em conjunto com a principal.

Os compromissos do Brasil Sub-20 em outubro são contra o México sub-20 nos dias 23 e 26 de outubro, em Goiânia. Os dois duelos terão transmissão ao vivo da CBF TV também.

Amistosos da Seleção Brasileira Feminina

Inglaterra x Brasil

  • 🗓️ 25 de outubro
  • 🕐 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Etihad Stadium, Manchester
  • 🏆 Duelo entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa

Itália x Brasil

  • 🗓️ 28 de outubro
  • 🕐 13h15 (de Brasília)
  • 📍 Estádio Ennio Tardini, Parma

