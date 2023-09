+ NFL: Joe Burrow renova com o Cincinnati Bengals por cinco anos, e se torna o jogador mais bem pago da história



TUDO IGUAL

Apesar de um início mais lento, o Kansas City Chiefs 'pegou no tranco' após sair atrás no placar e deixou o placar em igualdade já no drive seguinte. Em uma campanha de 5:56 minutos e 75 jardas, Mahomes conduziu os Chiefs para a endonze com um passe simples para Rashee Rice, sozinho no fundo do campo, para marcar o touchdown dos donos da casa.