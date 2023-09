Pickett foi o único QB escolhido na primeira rodada do Draft de 2022 e mostrou desempenho promissor em seu ano de calouro, apesar da relação entre TD/INT negativa e sofrendo com a linha ofensiva, com 27 sacks. Kenny mostrou maturidade e nesta pré-temporada foi um dos destaques e agora conta com o recebedor veterano, Allen Robinson II no seu arsenal.