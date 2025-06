O Quarterback Aaron Rodgers afirmou nesta terça-feira (24) que não irá seguir jogando na NFL após a temporada de 2025. O anúncio veio em uma entrevista ao programa Pat McAfee e surpreendeu o mundo do futebol americano. Um dos maiores nomes da história da bola oval, o ex-Packers e Jets irá fazer seu último ano pelo Pittsburgh Steelers., aos 41 anos.

A declaração pegou fãs e imprensa de surpresa, apesar da especulação já circular entre analistas e torcedores nos últimos meses.

- Eu tenho certeza (que esse é meu ultimo ano). Por isso fiz contrato de um ano com os Steelers. Quero terminar isso com amor, diversão e paz pela carreira que tive. Joguei por 20 anos - afirmou Aaron Rodgers, via Pat McAfee show

Aaron Rodgers iniciou sua carreira na NFL em 2005, quando foi selecionado pelo Green Bay Packers na primeira rodada do Draft. Ao longo de 18 temporadas com a franquia de Wisconsin, conquistou um Super Bowl (XLV) e quatro prêmios de MVP (2011, 2014, 2020, 2021), estabelecendo-se como um dos Quarterbacks mais talentosos e consistentes da história da liga.

Em 2023, trocou os Packers pelo New York Jets, mas uma lesão no tendão de Aquiles logo na estreia comprometeu sua temporada inteira. Após se recuperar, Aaron Rodgers surpreendeu novamente ao aceitar ser negociado para o Pittsburgh Steelers no início de 2025, buscando um último capítulo competitivo antes de encerrar a carreira.

Sua chegada a Pittsburgh causou alvoroço na torcida, que vê no Quarterback uma chance real de retornar aos playoffs e até sonhar com um título. Com mais de 59 mil jardas passadas, 475 touchdowns e uma taxa de interceptações baixa, Aaron Rodgers se despede da NFL como um ícone que marcou gerações. Fora de campo, também sempre esteve no centro das atenções. Seja por suas opiniões polêmicas, estilo de vida alternativo ou participações em programas de TV.

Agora, a NFL se prepara para celebrar a última dança de um dos Quarterbacks mais brilhantes de todos os tempos.