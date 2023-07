De acordo com Ian Rapoport, da NFL Network, o contrato pode chegar a US$ 32 milhões com incentivos de produção. No primeiro ano, Hopkins receberá um salário base de US$ 12 milhões, colocando-o como o sexto mais bem remunerado entre os wide receivers. Apesar disso, o novo contrato ainda é cerca de US$ 7 milhões menos lucrativo do que o que ele recebia no Arizona Cardinals.