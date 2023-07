Os 12 membros do comitê terão a responsabilidade de escolher 12 jogadores e 12 técnicos ou colaboradores para serem os finalistas. A partir dessa lista, serão eleitos 6 jogadores e 6 técnicos ou colaboradores para se tornarem membros do Hall da Fama. Esses nomes serão revelados durante a semana do Super Bowl LVIII, no evento NFL Awards, uma premiação que acontecerá em Las Vegas na véspera do jogo.