Cotado para ser uma das principais escolhas do draft da NFL nos próximos anos, o quarterback Davi Belfort, filho do lendário lutador Vitor Belfort, participou de dois eventos no FABR nos últimos dias. Primeiro, o jogador, que vai iniciar a primeira temporada pela Virginia Tech, participou de uma matéria com grandes nomes do esporte da bola oval no Brasil para a Rede TV! E no domingo (16/7), ele assistiu ao jogo entre Six Spartans e São Bernardo Avengers, na estreia da Divisão de Acesso (D2) do Brasileirão da CBFA.