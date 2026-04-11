Dona do Nubank quer amistoso entre Palmeiras e Inter Miami, time de Messi, no Brasil

Um duelo entre Palmeiras e Inter Miami, time de Lionel Messi, não seria inédito. As equipes se enfrentaram na última edição do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025. Mas, agora, há uma possibilidade do astro argentino desembarcar no Brasil para enfrentar o alviverde.

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Quem levantou essa possibilidade foi Cristina Junqueira, co-fundadora do banco digital Nubank, novo dono dos naming rights do estádio do Palmeiras e que também tem acordos comerciais com o time dos Estados Unidos.

Em seu Instagram, a empresária fez uma rodada de perguntas e respostas com seguidores e foi questionada se haveria a possiblidade de realizar uma partida entre Palmeiras e Inter Miami no estádio palmeirense, que ainda não anunciou seu novo nome após abrir votação para decisão popular.

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- Traz o time do Messi para o novo Nubank Parque… Palmeiras vs Inter Miami em um amistoso - escreveu a conta no Instagram de Cristina Junqueira, que foi direta na resposta e afirmou que projeta uma partida entre as equipes.

- Queremos trazer sim! Estamos trabalhando para certo na pré-temporada do ano que vem! - escreveu a executiva na publicação feita nos stories do Instagram.

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Dona do Nubank falou sobre a possibilidade do amistoso em sue Instagram. (Foto: Reprodição/Instagram/@junqueira.cristina)

Qual a relação do Nubank com o Inter Miami

Assim como o acordo fechado com o Palmeiras nesta semana, o Nubank já havia fechado um contrato de naming rights com o novo estádio do Inter Miami, que foi inaugurado no último sábado, 4 de abril. A nova casa de Lionel Messi na MLS se chama Nu Stadium e tem capacidade para 26.700 espectadores. A marca também estará estampada na parte de trás da camisa.

Nu Stadium, estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi. (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na época do anúncio, Cristina Junqueira destacou a importância da expansão de marca do Nubank para o mercado internacional através de um meio tão popular quanto o futebol. A executiva definiu como um "alinhamento estratégico".

- Esta parceria de longo prazo representa um alinhamento estratégico com uma franquia esportiva internacional que compartilha nossa ambição e mentalidade global. O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros mais influente do mundo - disse a co-fundadora do banco.

Agora, com o mesmo patrocinador em comum, um possível reencontro entre Palmeiras e Inter Miami ganha força. No duelo do Mundial de Clubes, em junho de 2025, terminou empatada em 2 a 2, válida pela última rodada da fase de grupos da competição.

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