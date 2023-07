O Cold Killers surpreendeu o FABR e conquistou o primeiro título do Araucária Bowl – a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano – da sua história. Na tarde deste domingo (16/7), o CK não deu a menor chance e superou o Curitiba Silverhawks - que era o atual bicampeão - por 26 a 6, no estádio Francisco dos Santos, em Matinhos-PR.