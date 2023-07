Outros dois jogos acontecem no Sul do Brasil. Às 14h, Erechim Coroados recebe o Criciúma Iron Tigres, no Parque do Galo. A partida terá transmissão no Canal do Youtube da CBFA. Um pouco mais tarde, às 14h30, o Canoas Bulls enfrenta o Gravataí Spartans, no Centro Olimpico Municipal de Canoas.