Para este ano, o time mato-grossense anunciou a chegada do head coach Heitor Medeiros, um dos profissionais mais respeitados do FABR, e diversos reforços para o elenco. Chegam ao Sorriso Hornets o linha ofensiva Pedrão (ex-Manaus FA), Helenildo Júnior (Lobo Vingador), o defensive back e linerbacker Luiz Sabel (ex-Gaspar Black Hawks), o QB Caio Menezes! (ex-Tubarões do Cerrado), o linebacker Sérgio Pimentel (ex-Galo FA), os wide receivers Renan Fonseca (ex-Vingadores) e Gabriel Lopes (Remo Lions), o defensive end Dalbert (ex-Santa Cruz Pirates) , o running back Ayrton Soarez (ex- São Luís Sharks) e o QB Gabriel de Paulo (ex-Pouso Alegre Gladiadores), dentre outros.