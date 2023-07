- Eles me contrataram para jogar a temporada. Fiz apenas quatro treinos antes do jogo. Não fiz um jogo horrível, mas, realmente, não estive no meu melhor nível. Fui a primeira pessoa a admitir isso, mas acreditei que poderia construir algo melhor com o tempo. Porém, resolveram me dispensar sem ouvir o treinador (Michael Long) ou o coordenador ofensivo, que foram os que me trouxeram e não concordaram com a minha liberação - salientou.