O quarterback norte-americano Quentin Williams, do Fortaleza Tritões, foi o grande destaque da partida e liderou o ataque cearense. Essa foi a segunda vitória do Tricolor, que já havia superado o Ceará Caçadores na estreia da competição nacional. O desempenho do QB do time cearense ofuscou a atuação do wide receiver Felipe Golzio, do João Pessoa Espectros, que anotou três touchdowns na partida.