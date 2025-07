Fortaleza supera RB Bragantino e volta a vencer no Brasileirão

O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 3 a 1 na noite deste sábado (26), na Arena Castelão, valendo pela 17ª rodada do Brasileirão. Deyverson e Kuscevic marcaram no 1º tempo e Pitta chegou a diminuir, mas Lucca Prior deu números finais à vitória tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com esse resultado, o Leão subiu para a 18ª posição, com 14 pontos. O Bragantino segue em quarto lugar, com os mesmos 27 pontos.

Após dez jogos, Fortaleza volta a vencer

Diante de sua torcida, o Fortaleza encarou o RB Bragantino precisando esboçar uma reação na Série A. O time cearense começou em cima e, logo nos primeiros minutos, abriu o placar com Deyverson. O atacante aproveitou escanteio cobrado por Pochettino para balançar as redes.

O segundo gol saiu pouco depois. Em cruzamento de Matheus Pereira, Diogo Barbosa desviou e Kuscevic apareceu sozinho para ampliar a vantagem. O Tricolor teve novas chances com Lucca Prior e Matheus Pereira, mas não conseguiu convertê-las.

continua após a publicidade

Brigando na parte de cima da tabela, o Bragantino diminuiu com Pitta, que driblou Tinga pela direita e acertou chute cruzado. O Fortaleza teve mais uma oportunidade com Breno Lopes, que mandou por cima do gol de Lucão.

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O Leão voltou a marcar nos primeiros instantes do 2º tempo. Lucão errou na saída de bola e mandou nos pés de Lucca Prior, que acertou a finalização por cobertura para fazer o terceiro gol dos mandantes. O goleiro se recuperou ao defender dois chutes de Marinho.

continua após a publicidade

Os visitantes responderam com Lucas Barbosa, que girou e concluiu para defesa de Magrão. O VAR chegou a chamar o juiz para revisar um possível pênalti no lance, mas nenhuma irregularidade foi marcada pelo árbitro.

Os paulistas continuaram tentando diminuir o placar na Arena Castelão, mas não tiveram sucesso. Dessa forma, atuando em casa, o Fortaleza voltou a vencer após dez jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 RB BRAGANTINO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 26/07/2025 - 18h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Deyverson aos 4 min do 1º T, Kuscevic aos 19 min do 1º T e Lucca Prior aos 3 min do 2º T (FOR); Pitta aos 38 min do 1º T (RBB)

🟨 Cartões amarelos: Gastón Ávila, Kervin Andrade, Herrera, Yago Pikachu (FOR); Jhon Jhon, Palacios, Eric Ramires, Lucas Barbosa (RBB)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Luis Carlos de França Costa (RN)

🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto) e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Yago Pikachu), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes (Herrera).

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Lucão; Hurtado, Palacios (Sant'Anna), Gustavo Marques (Nathan Mendes) e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon (Gustavo Neves); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Pitta.