Deyverson exalta papel da torcida após vitória do Fortaleza

O Fortaleza superou o RB Bragantino por 3 a 1 na noite deste sábado (26), valendo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. O atacante Deyverson, que marcou o primeiro gol do jogo, elogiou o papel da torcida para que o resultado acontecesse. Na sexta-feira (25), o clube realizou um treino aberto ao público.

— Acho que a torcida, não é desde ontem, é desde sempre. Joguei contra aqui e sempre foi uma torcida maravilhosa, sempre apoiou. Em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos difíceis. Ontem foi uma demonstração do amor que o torcedor tem pelo clube - iniciou.

— O torcedor tem um papel importantíssimo. É 90% torcedor e 10% jogador. O que seria de nós sem esse apoio, essa festa? Alguns torcedores não entenderam alguns momentos. Mas o torcedor é apaixonado pelo clube. O jogador entende, respeita, acaba gostando e logo cria um vínculo. Sou muito grato aos torcedores. Os que me apoiam e os que me criticam também - completou Deyverson.

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No confronto, o Fortaleza abriu o placar com o próprio Deyverson, que acertou cabeceio após cruzamento de Pochettino. O segundo gol saiu de outro cruzamento: Matheus Pereira levantou na área e Kuscevic mandou para o fundo das redes.

Ainda na etapa inicial, Pitta descontou para os visitantes. No começo do 2º tempo, Lucca Prior aproveitou erro de Lucão na saída de bola para dar números finais ao embate. Dessa forma, o Fortaleza voltou a vencer após dez jogos.

Com o resultado, o Leão subiu para a 18ª posição, com 14 pontos. O Tricolor segue na zona de rebaixamento do campeonato.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo duelo, o Fortaleza terá pela frente o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá na terça-feira (29), a partir das 20h30 (de Brasília).