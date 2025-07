Agenda do Fortaleza hoje (26/07/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza recebe o RB Bragantino neste sábado (26), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 18h30 (de Brasília).

Agenda: Fortaleza x RB Bragantino

No segundo jogo do técnico Renato Paiva, o Fortaleza enfrentará o RB Bragantino, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá neste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília).

Somando dez partidas sem vencer, o time cearense tenta iniciar uma recuperação para deixar a zona de rebaixamento da Série A.

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza recebeu o Grêmio na quinta-feira (24), pelo Brasileirão. O time cearense foi superado por 1 a 0.

O sub-20 do Leão encerrou a primeira fase do Brasileiro na última quarta-feira (23), em seus domínios, contra o Flamengo. O clube perdeu por 1 a 0. O adversário do Tricolor no mata-mata será o RB Bragantino.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Fortaleza não tem compromissos neste sábado (26). A equipe vem de 0 a 0 contra o Minas Brasília, o que garantiu o acesso do Tricolor à Primeira Divisão - o clube tinha vencido por 2 a 1 na ida. Será a primeira participação do Fortaleza na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O próximo desafio, nesta edição, acontecerá contra o Botafogo. A ida será no dia 8 de agosto e a volta acontecerá no dia 15.

Próximos jogos do Fortaleza