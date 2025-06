Fortaleza segue com venda de ingressos para jogo contra o Santos

O Fortaleza continua com a venda de ingressos para a partida diante do Santos, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam na quinta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão 2025.

As entradas podem ser compradas em lojas físicas e pelo site Leão Tickets, com alguns setores já esgotados. Check-ins de sócios já estão liberados. Confira abaixo os valores dos ingressos para o próximo jogo do Fortaleza:

Superior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 30 (meia - esgotado) | R$ 60 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Setor Especial: R$ 25 (meia - esgotado) | R$ 50 (inteira)

Setor Premium: R$ 75 (meia - esgotado) | R$ 150 (inteira)

Visitante (Superior Norte): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Fortaleza vem de três derrotas seguidas no Brasileirão

O Tricolor não vence uma partida de Série A desde a 8ª rodada, quando goleou o Juventude por 5 a 0. De lá para cá, o clube foi derrotado por Vasco (3 a 0 fora de casa), Cruzeiro (2 a 0 em casa) e Flamengo (5 a 0 fora de casa). Além dos resultados negativos, o Leão não balançou as redes na sequência.

Na atual tabela, o Fortaleza é o 17º colocado, com dez pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Vitória, primeira equipe fora do Z4, tem a mesma pontuação e fica acima por conta dos critérios de desempate. Assim, um triunfo é o bastante para que o time de Vojvoda deixe o grupo dos quatro últimos.

Agenda do Fortaleza

Esta será a última partida do Fortaleza antes da pausa para o Mundial de Clubes. Na retomada do Brasileirão, em julho, o próximo adversário do Tricolor será o rival Ceará. O Clássico-Rei não acontece pela Série A desde 2022.