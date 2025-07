Fortaleza promove treino aberto antes de enfrentar o RB Bragantino

O Fortaleza promoveu, nesta sexta-feira (25), um treino aberto no Centro de Excelência Alcides Santos. O clube enfrenta o RB Bragantino neste sábado (26), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O embate terá início às 18h30 (de Brasília).

O clube iniciou a convocação para o treino nesta semana. Vivendo momento difícil na Série A, o Tricolor tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento da competição. O Fortaleza é o 19º colocado no certame nacional, com 11 pontos.

As mudanças tiveram início com a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O substituto, que chegou poucos dias depois, é Renato Paiva. Na estreia do português, o time cearense recebeu o Bahia e empatou em 1 a 1. Além do novo comandante, reforços foram anunciados pelo Leão nos últimos dias.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, relatou ao "Diário do Nordeste" que a ideia de realizar o treino aberto começou na torcida. O dirigente levou a sugestão ao técnico Renato Paiva, que topou pela possibilidade de acolher o torcedor.

Iniciando a sua passagem pelo clube do Pici, Paiva já teve uma semana livre para treinos. O comandante frisou que a igualdade contra o Bahia representou uma "vitória comportamental e de processo" e que "a torcida sentiu isso".

