Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Fortaleza, que recentemente demitiu Juan Pablo Vojvoda, tem agora Renato Paiva como treinador. Na estreia do português, o Leão empatou em 1 a 1 com o Bahia. O time tenta uma reação para começar a se afastar da zona de rebaixamento. O RB Bragantino, por sua vez, visita o adversário buscando seguir no G4 da competição.

Ficha do jogo FOR RBB 17ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Luis Carlos de França Costa (RN) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 11 pontos. O Bragantino, em momento oposto, está em quarto lugar, com 27 pontos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Fortaleza e RB Bragantino já se enfrentaram 15 vezes na história, com equilíbrio no retrospecto: são sete vitórias para cada lado e um empate. Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Leão, que soma quatro triunfos. O Bragantino obteve três, com uma igualdade em tal histórico.

continua após a publicidade

Partida entre Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x RB Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X RB BRAGANTINO

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Luis Carlos de França Costa (RN)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho (Herrera), Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

RB BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Eduardo Santos, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra