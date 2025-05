O Fortaleza enfrenta o Vasco neste sábado (17), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Leão terá desfalques importantes para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral-direito Tinga (problemas particulares), o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito), o volante Zé Welison (transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda) e o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

É provável que o comandante argentino mantenha a defesa escalada nos últimos jogos, com João Ricardo, Kuscevic e Gustavo Mancha como pilares. O Tricolor não sofreu gol em seus três compromissos mais recentes.

continua após a publicidade

Partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Há uma dúvida entre Martínez e Pochettino no meio-campo, completando trio com Lucas Sasha e Matheus Rossetto. No ataque, tendo Marinho e Breno Lopes para as pontas, há uma disputa entre Lucero e Deyverson.

Assim, uma possível escalação é: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes.

continua após a publicidade

➡️ Histórico entre Vasco e Fortaleza tem cariocas invictos em casa

Fases de Vasco e Fortaleza no Brasileirão

Ocupando a 17ª posição na tabela do Brasileiro, com sete pontos, o Vasco busca uma vitória em casa para tentar deixar a zona de rebaixamento. O clube vem de três derrotas consecutivas no torneio e, somando todas as competições, são nove jogos sem ganhar. O último resultado positivo aconteceu diante do Sport (3 a 1), em casa, no dia 12 de abril.

O Fortaleza quer manter a sua fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de golear o Juventude por 5 a 0, a equipe subiu para dez pontos e agora está em 11º lugar. São sete jogos de invencibilidade por todas as competições, mas cinco dos compromissos no recorte terminaram empatados.