Conheça Maílton, primeiro reforço do Fortaleza para 2026
Lateral-direito assinou com o Leão por um ano
De surpresa, o Fortaleza anunciou na última quinta-feira (25) o empréstimo do lateral-direito Maílton, que pertence ao São Paulo. O jogador assinou vínculo com o Leão do Pici até o fim de 2026.
Maílton foi revelado pelo Palmeiras e, posteriormente, atuou em clubes como Atlético-MG, Coritiba e Metalist-UCR. Sua chegada por empréstimo à Chapecoense aconteceu em 2024.
Foram 30 jogos pela equipe catarinense em 2025, com sete gols e nove assistências. Destaque na Série B, o lateral foi anunciado de forma definitiva pelo São Paulo em setembro, tendo contrato até o fim de 2027.
O atleta chegou como uma opção mais aguda para o técnico Hernán Crespo, que costuma utilizar o esquema de três zagueiros e dois alas. No entanto, o setor passou a ser mais ocupado por Maik e Cédric Soares. Maílton fez dez jogos pelos paulistas, sem gols ou assistências.
Além da ofensividade, o lateral tem como característica a bola parada. Maílton é presença constante na cobrança de faltas e escanteios, como ficou nítido em seu período no São Paulo.
Fortaleza tem data para se reapresentar
De olho na temporada 2026, o elenco do Fortaleza já tem data para se reapresentar e retomar as atividades. Thiago Carpini, novo técnico do Leão, comandará os treinos.
A reapresentação está marcada para o dia 29 de dezembro (segunda-feira). A estreia em 2026 será no dia 11 de janeiro (domingo), contra o Ferroviário, valendo pelo Campeonato Estadual. A Série B, grande foco do ano, começará apenas em março.
