Conheça Maílton, primeiro reforço do Fortaleza para 2026

De surpresa, o Fortaleza anunciou na última quinta-feira (25) o empréstimo do lateral-direito Maílton, que pertence ao São Paulo. O jogador assinou vínculo com o Leão do Pici até o fim de 2026.

Maílton foi revelado pelo Palmeiras e, posteriormente, atuou em clubes como Atlético-MG, Coritiba e Metalist-UCR. Sua chegada por empréstimo à Chapecoense aconteceu em 2024.

Foram 30 jogos pela equipe catarinense em 2025, com sete gols e nove assistências. Destaque na Série B, o lateral foi anunciado de forma definitiva pelo São Paulo em setembro, tendo contrato até o fim de 2027.

Maílton é o primeiro reforço do Fortaleza para 2026. O lateral-direito foi emprestado pelo São Paulo (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

O atleta chegou como uma opção mais aguda para o técnico Hernán Crespo, que costuma utilizar o esquema de três zagueiros e dois alas. No entanto, o setor passou a ser mais ocupado por Maik e Cédric Soares. Maílton fez dez jogos pelos paulistas, sem gols ou assistências.

Além da ofensividade, o lateral tem como característica a bola parada. Maílton é presença constante na cobrança de faltas e escanteios, como ficou nítido em seu período no São Paulo.

Fortaleza tem data para se reapresentar

De olho na temporada 2026, o elenco do Fortaleza já tem data para se reapresentar e retomar as atividades. Thiago Carpini, novo técnico do Leão, comandará os treinos.

A reapresentação está marcada para o dia 29 de dezembro (segunda-feira). A estreia em 2026 será no dia 11 de janeiro (domingo), contra o Ferroviário, valendo pelo Campeonato Estadual. A Série B, grande foco do ano, começará apenas em março.