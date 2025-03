O Sport derrotou o Santa Cruz por 1 a 0 na tarde deste sábado (15), no Arruda e avançou para a final do Campeonato Pernambucano, além de garantir a vaga na Copa do Brasil 2026. O Leão já havia vencido por 2 a 0 na Ilha do Retiro e confirmou seu favoritismo jogando diante da torcida rival. Agora, aguarda o vencedor de Retrô e Maguary para conhecer seu adversário na grande decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No jogo de ida, realizado no sábado passado (8), João Silva e Paciência marcaram para a equipe rubro-negra, garantindo uma boa vantagem para a volta. Dessa forma, o Sport seguiu dominante, mas pecou em eficiência, e venceu pelo placar mínimo com gol de Fabrício Dominguez.

Como foi o jogo

Sport vence e vai à final do Pernambucano. (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

A primeira chance surgiu logo nos primeiros segundos de jogo e por pouco o Sport não abre o placar. Em jogada pela esquerda, Carlos Aberto invadiu a área e cruzou para Rivera finalizar, mas a defesa do Santa Cruz tirou praticamente em cima da linha. Depois dessa chance, o Sport seguiu protagonizando as principais ações ofensivas da partida, enquanto o Santa, que precisava reverter o resultado, não conseguia ser efetivo quando tinha a posse.

continua após a publicidade

Aos 30 minutos, o Leão teve mais uma boa chance de ampliar sua vantagem com Lenny Lobato, que tabelou com Carlos Alberto, mas Rokenedy defendeu a finalização. O Tricolor tentou responder em um cruzamento, mas Caíque França afastou o perigo. Poucos minutos depois, o Sport voltou ao ataque com perigo, mas a defesa adversária novamente salvou em cima da linha

Na segunda etapa, o Santa Cruz foi quem começou ameaçando. Galhardo entrou no intervalo e fez o pivô para João Pedro chutar, mas foi travado pela defesa. Depois disso, o Sport retomou o controle da partida e Fabricio Dominguez abriu o placar no Estádio do Arruda. No entanto, aos 31 minutos, William Alves marcou de cabeça para dar esperanças ao torcedor tricolor, mas o VAR assinalou o impedimento e o gol foi anulado.

continua após a publicidade

Sport aguarda definição do outro finalista

O Leão da Ilha aguarda o confronto entre Retrô e Maguary, que acontece no domingo (16), às 16h, para conhecer seu adversário na decisão do estadual. Quem tem a vantagem é o Retrô, que venceu o jogo de ida, em casa, por 2 a 1.

A final será disputada em dois jogos, sendo o primeiro no dia 22 de março (sábado) e o segundo no dia 26 (quarta). Não há vantagem de empate, de modo que se permanecerem em igualdade em pontos e saldo de gols, o título será decidido nos pênaltis.