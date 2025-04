Fortaleza fará primeiro jogo em solo colombiano; veja logística

O Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga-COL nesta quarta-feira (23), a partir das 23h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com uma logística especial, esta será a primeira partida da história da equipe em solo colombiano.

Após a adição da Colômbia, o Tricolor terá atuado em dez dos 13 territórios no continente sul-americano. As exceções ficam por conta de Guiana Francesa (um território ultramarino francês), Guiana e Equador - este último é um país filiado à Conmebol, o que significa que é uma possibilidade futura. Quando o clube perdeu para a LDU-EQU na final da Copa Sul-Americana de 2023, a decisão em jogo único aconteceu no Uruguai.

O histórico do Leão inclui partidas no Suriname, visto que a equipe disputou quatro amistosos na capital Paramaribo, em 1962. O registro foi de uma vitória, dois empates e uma derrota.

Após derrota para o Racing-ARG por 3 a 0 na estreia, o Fortaleza visitou o Colo-Colo-CHI em partida posteriormente cancelada por conta da invasão de torcedores. Assim, a equipe segue sem pontos enquanto aguarda uma definição a respeito do jogo.

Logística do Fortaleza para jogo na Libertadores

O Fortaleza anunciou que, para enfrentar o Atlético Bucaramanga, a delegação fará um voo direto de 4.351 quilômetros, sendo esse um recorde na história do clube. São cerca de sete horas no ar, com um investimento na casa de R$ 1,8 milhão. Somando com outros custos de viagem, o valor ultrapassa R$ 2 milhões.

continua após a publicidade

— Nosso objetivo é sempre dar a melhor condição de preparo, repouso, descanso e preparação aos nossos atletas, por isso estamos voando com dois dias de antecedência, em voo fretado e voltamos de Bucaramanga direto para Recife, já pensando também no confronto contra o Sport no próximo sábado - ressalta Marcelo Paz, CEO da SAF do clube.

O Fortaleza encara o Sport no sábado (26), pela sexta rodada do Brasileirão. Os pernambucanos vêm de derrota por 2 a 1 para o Corinthians, fora de casa.